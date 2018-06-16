鞑靼斯坦学者：纳扎尔巴耶夫总统访问喀山将促进高校合作

哈通社/喀山/6月16日 - 鞑靼斯坦喀山联邦大学光学和纳米电子学系副教授谢尔盖•哈林且夫在接受哈通社记者采访时表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫对鞑靼斯坦的工作访问，不仅将加深双方之间的紧密联系，还为许多新计划的落实和推动创造了必要的条件。

他指出，喀山联邦大学与纳扎尔巴耶夫大学一直在有机热光伏技术研究领域开展良好的合作。



"我们同纳大之间的合作关系已经持续了4年的时间。纳大拥有一支从事有机太阳能电池合成的研究团队。目前关于将太阳能转化为电能的聚合物研究已有成效，不久的将来，有机太阳能电池将成为人们日常电能的重要来源之一。"他说。





他强调，太阳能能源非常廉价且环保，而随着社会的发展，有机太阳能电池的可靠性有持续性也在不断增加，许多国家都对此投入了极高的关注。



"我们一直再同哈萨克斯坦就此开展合作，纳大的专家学者们同我们一起为解决环保问题而共同工作。"他说。





谈及纳扎尔巴耶夫总统此次对鞑靼斯坦的工作访问，副教授表示，总统此次访问势必将为双方政府间合作以及高等教育机构之间的良好互动带来非常有利的影响，不仅是热光伏领域，子其他各领域的合作必然将更加深入和紧密。



【编译：木合塔尔·木拉提】