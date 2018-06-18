哈通社/阿斯塔纳/6月18日-据"哈萨克音乐会（Қазақконцерт）"国家音乐会组织消息，为庆祝阿斯塔纳成立20周年，第二届"阿斯塔纳"国际戏剧节周日在首都正式开幕。

据了解，戏剧节开幕式17日在哈萨克斯坦中央音乐厅举行。来自世界各地的剧团代表们陆续走上红毯，为活动开幕。







文化和体育部部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒在开幕式上表示，此次活动将有助于人们更好地了解当前戏剧艺术的发展趋势，并祝愿活动获得圆满成功。



期间，"纳兹"国家剧院、"Nomad"民间乐团、M.Auezov学术戏剧院、阿斯塔纳音乐剧院以及哈萨克国家学术歌剧和芭蕾舞剧院为观众带来了精彩表演。







据活动组织者介绍，来自意大利、英国、立陶宛、波兰、德国、格鲁吉亚、日本、中国、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等13国家的17个剧团参加了此次活动。







此外，开幕式期间，来自意大利的米兰小剧院(Piccolo Teatro di Milano)为观众献上了精彩话剧《一仆二主》。据悉，该话剧是米兰小剧院的精彩剧作之一，由意大利剧作家哥尔多尼于1745年创作。至今共在40个国家表演2500多次。



值得一提的是，第二届"阿斯塔纳"国际戏剧节将持续至6月28日，并在我国文体部的组织下，由"哈萨克音乐会"国家音乐会组织和哈萨克斯坦电影协会共同举办。







【编译：达娜】