萨特巴耶夫：奇姆肯特拥有成为强有力经济中心的潜力

哈通社/阿斯塔纳/6月20日 -- 哈萨克斯坦政治学专家多斯木•萨特帕耶夫认为，奇姆肯特拥有足够的潜力，可以发展成为一个强有力的经济和交通枢纽。

"许多哈萨克斯坦人都认同奇姆肯特是一个独特的城市。南部一直是劳动人口和青年人口密度最高的地区，这使得这座城市拥有了巨大的人力资本潜力。奇姆肯特在经济和文化方面正在蓬勃发展。 目前，我们目睹哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的互动趋于稳定，鉴于两国已同意建立自由经济区和两国南部地区更密切的合作关系，奇姆肯特可以成为一个强大的经济和交通枢纽。" 萨特帕耶夫说。



政治专家坚持认为，包括突厥斯坦在内的所有地区都应该获得更多投资。



用他的话说，新组建的突厥斯坦州可以发展成为一个旅游中心。



"我认为哈萨克斯坦的所有地区都值得投资，哪怕是哪些传统上被认为缺乏投资效益的区域。" 萨特帕耶夫说。



他还表示，奇姆肯特可以像阿斯塔纳和阿拉木图一样吸引更多有才华和创新意识的人才。



值得一提的是，6月19日，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫宣布授予奇姆肯特市国家级行政级别。这使得这座城市成为了继阿斯塔纳和阿拉木图后，哈萨克斯坦第三座直辖市。



【编译：木合塔尔·木拉提】