政府总理介绍突厥斯坦州州长和奇姆肯特市长

哈通社/阿斯塔纳/6月20日-今日，根据纳扎尔巴耶夫总统的指示，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫和总统办公厅主任阿德里别克•贾克斯别克夫出席突厥斯坦州行政会议。

会议期间，政府总理向地方议会议员们宣读了纳扎尔巴耶夫总统就提议任命詹塞伊特•图伊梅巴耶夫为突厥斯坦州州长的信。



通过表决，总统的提议通过了议员们的一致支持。



随后，萨金塔耶夫和贾克斯别克夫还出席了奇姆肯特市市议会例行会议，并向议员们介绍了新任市长哈比杜拉•阿布德拉赫莫夫。







图伊梅巴耶夫出生于1958年，毕业于基洛夫哈萨克国立大学和莫斯科国立社会大学。曾在哈萨克国立大学、外交部、总统办公厅、教育和科学部担任各种职务。2006年至2011年3月担任哈萨克斯坦驻俄罗斯、土耳其、阿尔巴尼亚全权大使和哈萨克斯坦教育和科学部部长等职。并于2016年开始担任南哈州州长职务。



此外，根据国家元首的指示，政府第一副总理阿斯哈尔•马明主持成立政府发展总计划委员会，以推动突厥斯坦州成为突厥语世界的文化中心。



值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统19日签署批准国家行政区划改革方案，将原"南哈萨克斯坦州"更名为"突厥斯坦州"，并将其州级行政机关由奇姆肯特市迁移至突厥斯坦市。



【编译：达娜】