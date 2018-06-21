安全会议秘书叶尔梅克巴耶夫会见波兰国家安全局局长索拉赫

哈通社/阿斯塔纳/6月21日 - 据信息和通讯部新闻处消息，由政府各机构官员代表和企业界人士组成的波兰代表团与6月19日抵达阿斯塔纳进行访问。

消息称，此次波兰代表团访哈，是根据两国总统在2018年1月纽约联合国大会期间达成的协议框架下组织的。



在为期三天的访问中，哈波双方举行了两国政府间经济合作委员会会议，以及哈波经济论坛。波兰代表团还出席了在阿斯塔纳举办的世界矿业大会。



期间，哈萨克斯坦共和国总统顾问、安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫与波兰国家安全局局长帕维尔•索拉赫举行了会谈，就安全领域的合作，以及共同关心的国际和地区热点问题等深入交换了意见。



会谈中，叶尔梅克巴耶夫强调了两国作为联合国安理会非常任理事国，在相关领域的积极合作，并阐述了哈萨克斯坦在地区安全及参与联合国维和任务方面的立场。



索拉赫则高度评价了哈萨克斯坦在安理会的积极活动，以及哈萨克斯坦总统在全球安全和维护和平方面的努力。他强调指出，哈萨克斯坦一直在致力于维护整个中亚地区的利益。



双方就打击宗教极端主义和恐怖主义的联合行动，拓展两国在环保领域的合作前景，以及欧盟与中亚各领域合作等问题开展了深入讨论。



【编译：木合塔尔·木拉提】