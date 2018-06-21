阿斯塔纳金融服务管理局与迪拜金融服务管理局签署谅解备忘录

哈通社/阿斯塔纳/6月21日-据阿联酋通讯社报道，21日，阿斯塔纳金融服务管理局（AFSA）与迪拜金融服务管理局（DFSA）在迪拜国际金融中心（DIFC）签署谅解备忘录。

备忘录由迪拜金融服务局董事总经理布莱恩•斯蒂克沃尔特和阿斯塔纳金融服务管理局总裁史蒂芬•格林签署。



此外，迪拜金融服务局首席运营官瓦利德•赛义德•阿里•阿瓦迪出席签署仪式。



根据备忘录，双方将通过信息交流和人员培训，发展更为完善的法律法规和监管制度。



"我们很高兴能够与阿斯塔纳金融服务管理局达成合作协议，以发展一个健全、公平的金融监管机制和资本市场。监管机构之间的合作在建立稳定的金融体系方面起着至关重要的作用。" 斯蒂克沃尔特说。



阿里•阿瓦迪表示，目前，迪拜金融服务局与全球监管机构共签署104份双边备忘录及5份多边备忘录。



"阿斯塔纳金融服务管理局期待与迪拜金融服务管理局建立长期合作关系，并建立平等的监管系统。此外，为提供更加国际化的监管标准，有必要与其他全球监管机构进行信息交流和经验分享。"格林说。



【编译：达娜】