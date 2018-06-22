国际考察团计划登顶穆兹套山

哈通社/乌斯卡曼/6月22日 -- 由联合国、亚洲开发银行、欧洲复兴开发银行和哈萨克旅游国有公司组成的国际考察团计划登顶东哈州穆兹套山。

考察团22日在阿斯塔纳召开新闻发布会，向媒体介绍了考察路线和团队成员。

据了解，由30人组成的国际考察团将分成3个小组进行探险任务。其中一组将在卡顿卡拉盖县最美景点收集数据，而哈萨克斯坦著名职业登山者瓦西里·帕夫左夫带领的主要团队将登顶穆兹套山峰，计划将阿斯塔纳市旗插上山顶，祝贺首都阿斯塔纳20周年。

亚洲开发银行哈萨克斯坦代表处负责人卓瓦尼·卡帕尼里说："目前，不用借助氧气登顶海拔8000米高峰的登山者只有12名，而哈萨克斯坦登山者瓦西里·帕夫左夫就是其中之一。他将带领我们登上穆兹套山峰。"

联合国常驻哈萨克斯坦代表伊莉娜·郭莉乌诺娃表示，考察活动将在联合国推动地方环保旅游项目发展框架下组织。考察期间，考察团将拍摄关于卡顿卡拉盖国家自然公园和穆兹套山的纪录短片。

"我们计划将该纪录片在国家地理和其他国际频道播映。"她说。

据悉，考察团计划5天内登顶穆兹套山。



穆兹套山位于东哈州，是该州著名的旅游胜地。它不仅是阿尔泰山脉，也是西伯利亚地区最高的山峰之一，拥有稀有的针叶林带，故此被当地居民称之为"阿尔泰山的冰雪王冠"。



【编译：小穆】