国务秘书阿布德哈勒科娃接受多国新任驻哈大使国书

哈通社/阿斯塔纳6月22日 -- 据总统府消息，国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃22日在总统府接受了多位外国新任驻哈萨克斯坦大使递交的国书。

波斯尼亚和黑塞哥维那驻哈萨克斯坦特命全权大使穆斯塔法•穆耶齐诺维奇、萨尔瓦多驻哈萨克斯坦特命全权大使埃弗伦•阿诺尔多•伯纳尔•彻维兹、尼日利亚驻哈萨克斯坦特命全权大使易卜拉欣•哈姆扎特向国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃提交了国书。





国务秘书与波斯尼亚和黑塞哥维那驻哈大使穆耶齐诺维奇举行会谈期间，阿布德哈勒科娃就今年6月4-6日期间在巴黎举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会会议中向哈萨克斯坦给予的支持表示感谢。哈萨克斯坦首次当选该委员会的委员国，并为改善全世界文化遗产保护理论和实践做出贡献表示出积极的意愿。





"发展直接商务关系很重要。我们将建议两国工商会之间开展合作，并举行商业代表会议。" 国务秘书说。



阿布德哈勒科娃会见萨尔瓦多驻哈大使期间指出，哈萨克斯坦有意同萨尔瓦多发展双边合作。





另外，国务秘书还邀请该国同阿斯塔纳世博园内的阿斯塔纳国际金融中心、国际绿色科技中心、IT创业科技园以及在联合国支持下实施的投资项目展开合作。





阿布德哈勒科娃会见尼日利亚驻哈萨克斯坦大使哈姆扎特并指出，哈萨克斯坦当选安理会2017-2018年非常任理事国并与其他国家共同开展了索马里和厄立特里亚制裁委员会相关工作。





"我们知道尼日利亚是伊斯兰合作组织、非洲联盟以及其他多边机构具有建设性立场的重要成员。"国务秘书说。此外，她还强调哈萨克斯坦有意在各领域同该国开展互利合作。



最后，阿布德哈勒科娃向各国新驻哈大使开始自己的外交使命表示祝贺，并表示相信诸位大使将为推动哈萨克斯坦与各自国家之间的关系不断发展做出卓越的贡献。



【编译：木合塔尔·木拉提】