哈萨克斯坦跨境运输服务领域发展如何？

哈通社/阿斯塔纳/6月25日 -- 哈铁快递公司（KTZ Express）与渝新欧(重庆)物流有限公司（YUXINOU）近日就发展铁路集装箱运输达成协议。

据哈萨克斯坦国家铁路公司新闻处透露，根据协议内容，扩大从中国途径哈萨克斯坦运往俄罗斯、中亚、伊朗、欧洲方向的货物运输量、发展物流服务链以及将重庆（中国）-卡尚（伊朗）集装箱列车实现运营。

据了解，首趟满载汽车零部件的集装箱列车由41个集装箱组成，每个集装箱重40多吨，它将从中国重庆市出发，途径阿拉木图州阿勒腾阔勒站，并从阿克套港运输至伊朗安扎利港，最终抵达卡尚市。全程将花费17天时间。

据悉，该跨境集装箱货运列车将每周发车一次。为了向过境哈萨克斯坦的中国-伊朗货物班列提供有效的物流服务以及提高哈萨克斯坦跨境运输潜力，哈铁快递公司将动用铁路、海运及汽车运输，推出利用哈萨克斯坦物流基础设施的多式联运模式。从2017年年底起，中国-霍尔果斯、阿勒腾阔勒-博拉沙克、土库曼斯坦Serhetyaka铁路站- Ak-Yayla铁路站、Incheburun铁路站-伊朗 Nikpasandi铁路站等方向提供了铁路货运服务。

【翻译：冰山】