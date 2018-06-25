萨金塔耶夫视察阿克莫拉州数字化发展情况

哈通社/阿斯塔纳/6月25日-据政府总理官网消息，政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫在对阿克莫拉州进行工作视察期间，走访阔科谢套市的为民服务中心，了解了"一个窗口" 公共服务原则以及 "数字哈萨克斯坦" 国家计划在该地区的实施情况。

目前，该中心引入电子队列系统，使得服务时间大大缩短。



据悉，哈萨克斯坦首家为民服务中心于2012年12月在卡拉干达以试点项目开业。



此外，相关代表人员向总理介绍"数字哈萨克斯坦" 国家计划的执行情况。







阿克莫拉州副州长瓦西里•克雷洛夫表示，该州正在全面开展数字化服务，包括在教育、医疗保健、交通、住房以及公共安全等领域。



他还介绍，随着数字化教育系统的实施，电子文件的更替减少了教师40%的负担。同时，教育质量提高了80％，腐败风险降低了70％。



此外，数字化项目根据公私合作原则得到了积极实施。例如，今年年底，该州计划将在公私伙伴关系框架内推出3套"MultiRadar SD580"测速系统，安装124台摄像头。



值得一提的是，"数字哈萨克斯坦" 国家计划总统的《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国际竞争力》国情咨文框架下制定，旨在通过使用数字技术改善人民生活质量，并为加速经济发展创造条件。











【编译：达娜】