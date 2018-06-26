哈萨克斯坦记者将前往布鲁塞尔参加实习

哈通社/阿斯塔纳/6月26日-"欧盟-哈萨克斯坦：建交25周年"为主题的哈萨克斯坦记者作品大赛结果揭晓。

据了解，根据比赛结果，前三名获得者将在布鲁塞尔的欧盟媒体机构进行为期一周的实习。



欧盟驻哈萨克斯坦代表团新闻秘书埃尔纳拉•巴依纳扎偌娃表示，参赛选手们就欧盟和哈萨克斯坦之间的合作为主题发表了作品。



"为纪念欧盟与哈萨克斯坦建交25周年，欧盟驻哈萨克斯坦代表团与"哈萨克媒体中心"（Kazmedia）联合组织了此次比赛。比赛作品征集时间为4月2日-5月31日，这期间，我们收到32个来自媒体人员的哈萨克文、俄文以及英文作品，"她说。



巴依纳扎偌娃介绍，根据比赛结果，六位获胜者将前往比利时。他们分别是阿尔森•阿斯卡若夫（"KazTAG"国际通讯社，阿斯塔纳）、奥尔加•阿斯霍吉娜（阿斯塔纳广播，阿斯塔纳）、吾日恩古丽•别克特列吾娃（哈萨克斯坦国家电视台阿特劳分部）、叶尔波拉特•穆罕默德詹（阿塔梅肯商业频道/Atameken Business Channel，阿斯塔纳）、达尼勒•莫斯卡列恩阔（阿塔梅肯商业频道，阿斯塔纳）、古丽娜尔•塔基耶娃（"艾肯"社会政治报，阿拉木图）。



"获奖者可前往布鲁塞尔参加欧盟委员会的每日简报会，了解欧洲议会、欧盟理事会、欧盟委员会、欧洲对外行动服务机构和新闻服务机构的内部机制等。期间，他们还将同中亚媒体界的代表会面。" 巴依纳扎偌娃说。



此次比赛旨在扩大和加强我国与欧盟之间的合作关系。



【编译：达娜】