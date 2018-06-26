叙利亚问题六国磋商在日内瓦进行

哈通社/阿斯塔纳/6月26日 -- 据联合国新闻处消息，叙利亚西南部地区近期军事行动升级，引发了各方的强烈关注，其中包括应邀在日内瓦就该国局势进行磋商的法国、德国、约旦、沙特阿拉伯、英国和美国代表。

在由联合国协调、"叙利亚人主导和拥有的日内瓦政治进程"近期即将开始之际，应联合国叙利亚问题特使德米斯图拉的邀请，来自法国、德国、约旦、沙特阿拉伯、英国和美国的高级代表今天在联合国日内瓦办事处进行了磋商。

会议期间，六国代表就实地情况进行了最新通报和交流。各方对叙利亚西南部军事行动升级表示严重关切，并呼吁立即停止暴力。各方就宪法方面进展的前景展开了实质性交流，还讨论了正在进行的为支持叙利亚问题政治解决而促进国际行为者之间找到共同点而开展的外交努力。

德米斯图拉欢迎六国重申支持联合国在促进政治进程方面的作用。同时，在促进建立一个宪法委员会并继续处理更广泛的政治进程的努力中，德米斯图拉预计还将再次邀请六国代表前往日内瓦进行磋商。

另一方面，联合国人道主义事务协调厅继续对叙利亚南部敌对行动升级表示震惊。 估计目前的局势危及75万人。据报道，大约有4万5000人已经因最近的战斗而流离失所，其中大部分人来自达拉省东部，并逃往了靠近约旦边界的地区。

据报道，自6月23日以来，有13人因敌对行动死亡，其中包括24日发生的一起袭击，这次袭击造成9人死亡，其中包括4名儿童。

由于战斗造成商业中断，诸如燃料之类的商品成本增高。流离失所者目前特别需要人道主义援助和庇护。

尽管存在敌对行动，联合国及其合作伙伴继续从约旦边界向叙利亚南部数十万需要援助的人提供粮食、保健、营养、教育和其他关键救济物品。

秘书长古特雷斯上周五也发表了一份声明，对叙利亚西南部最近的军事升级，包括地面进攻和空中轰炸，表示关切。他呼吁立即停止目前的军事升级，并敦促所有利益攸关方遵守国际法和国际人道主义法规定的义务，包括保护平民和民用基础设施。