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    12:31, 27 六月 2018 | GMT +6

    "博拉沙克"奖学金项目将废除特殊配额类别

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    哈通社/阿斯塔纳/6月27日 -- "博拉沙克"奖学金项目将在未来五年内迎来较大的变化。

    据教育和科学部副部长塔勒哈特·耶希恩胡洛夫介绍，"博拉沙克"奖学金项目英文水平要求将得到加强，并制定统一的标准。

    "我们不能停留在一个水平，因为对我们的要求也在加强。因此，'博拉沙克'奖学金项目将在未来五年内迎来较大的变化。其主要目的在于，加强奖学金项目的有效性。第一，将进行地区级在线测试。它将有望使申请人数得到增长。第二，为了更高效的筛选候选人，将加强英文水平要求。也就是说，为了申请研究生奖学金雅思考试分数（IELTS）总分需要在6.1以上。第三，由于对英文水平要求的增加，从2025年起将废除特殊配额类别。" 耶希恩胡洛夫说。

    耶希恩胡洛夫指出，目前"博拉沙克"奖学金项目特殊配额要求雅思考试总分需要在5.5以上，文化和大众传媒领域代表享有特殊待遇。此外，"博拉沙克"奖学金项目毕业生前往地区工作将缩短项目赎回期限。

    据统计，"博拉沙克"奖学金项目自成立以来共颁发12989个奖学金，其中10096名奖学金获得者已完成学业。

    【翻译：冰山】

    标签:
    教育 黄金储备 博拉沙克奖学金
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