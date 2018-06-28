乌兹别克斯坦将加强哈萨克语教学方案

哈通社/阿斯塔纳/6月28日-哈萨克斯坦民族和睦大会与乌兹别克斯坦部长内阁属下的国家关系与友谊委员会日前在阿斯塔纳签署合作备忘录。

文件由民族和睦大会副主席兼秘书处主任利奥尼德•佩罗科平克和国家关系与友谊委员会主席如斯塔姆•库尔班诺夫签署。



目前，哈萨克斯坦境内约有40万乌兹别克人，而乌兹别克斯坦境内有超过45万的哈萨克人。



库尔班诺夫表示，该备忘录将使两国合作向更高水平、更高层次迈进。



他还提到了为乌兹别克学生教授哈萨克斯坦，为哈萨克学生教授乌兹别克语的相关问题。



"在乌兹别克斯坦，2019年为哈萨克斯坦年。在此框架内将实施在该备忘录里签署的重要项目活动。包括制定两国路线图、举行历史及艺术研究。此外，我们还计划为乌兹别克学生教授哈萨克语。目前，乌兹别克斯坦100多所学校及大学3个专业教授哈萨克语。而卡拉卡尔帕克斯坦很多教学机构会完全以哈萨克语进行教学。"库尔班诺夫介绍说。



值得一提的是，在阿斯塔纳20周年庆典来临之际，亚洲相互协作与信任措施会议公民论坛正在阿斯塔纳举行。论坛框架下还举行了题为"阿斯塔纳-伟大草原国家的珍宝"照片展以及地区手工艺品展等活动。











【编译：达娜】