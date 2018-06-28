伊谢克舍夫介绍首都商业发展计划

哈通社/阿斯塔纳/6月28日 -- 阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫28日在"World of Trade 2018"国际会议开幕式上就首都阿斯塔纳商业发展计划进行了介绍。

"应最大限度提高生活性服务可及性。其中，商业场所也应在建在相对便利的位置。因此，我们已经开始着手商场重建工作。阿斯塔纳市共有25个市场。今年将对其中7个市场进行重建工作，其余市场将在未来两年内进行重建。此外，新市场和大型购物超市建设工作也在进行当中。市政府还实施'1000个小型商业经营点'项目，该经营点分布在各市区。目前已经分配600个经营点，经营点下一阶段拍卖也即将开始。为了保障透明性，拍卖将以加密货币进行交易。" 伊谢克舍夫说。



据他介绍，阿斯塔纳逐渐开始成为企业家城市。首都经济的60%由中小型企业组成。注册企业超过10家，其中三分之一从事贸易。此外，电子商务领域得到了发展。

"阿斯塔纳市建造了多个贸易物流终端，我们还将继续开展这方面的工作。主要目标是让阿斯塔纳成为经贸枢纽。例如，每天会有7万件AliExpress的包裹抵达哈萨克斯坦，其中20%会运送至阿斯塔纳，并从这里转运至其他地区。电子商务领域注册企业目前共有54家 ，这一领域规模将逐年扩大。"阿斯塔纳市长说。



值得一提的是，"World of Trade 2018"国际会议28日在阿斯塔纳拉开帷幕，此次会议吸引商业代表、生产商以及零售商参与。会议主要旨在为经贸领域创造新机遇。

【翻译：冰山】