哈通社/阿斯塔纳/6月29日 -- 据总理官网消息，政府总理巴赫特詹·萨金塔耶夫29日在总理府会见由主席皮里曼斯率领的"哈萨克斯坦外国投资者委员会"协会（KFICA）领导层。

会议期间，双方就外国投资者理事会第31次全体会议结果进行总结，并就国家、社会、商业所面临的现代化挑战的重点以及哈萨克斯坦人力资源发展问题进行了讨论。

会中，可耐福哈萨克斯坦公司执行主席迪米特里·普罗普就双重教育作为人才培养计划以及发展前景问题进行了介绍。此外，贝克和麦肯齐律师事务所分部负责人库蒂斯·玛斯铁尔斯和"安永"公司哈萨克斯坦和中亚地区管理合伙人叶尔兰·多斯莫夫分享了欧洲国家专业技术教育经验。

另外，外国投资者委员会会长拜达舍娃就改善大学及职业教育问题表达了个人意见。

会中，教育部部长萨哈迪耶夫就专业人员、教师在线教育问题进行了介绍。萨哈迪耶夫指出，就这一问题教育部计划建立属于哈萨克斯坦的开放大学（open-university）。

据了解，"哈萨克斯坦外国投资者理事会"协会（KFICA）在总统直属外国投资者理事会（FIC）外国成员倡议下，为协调官方秘书处和理事会工作而成立。

【翻译：冰山】