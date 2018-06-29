总统签署进一步改善公共行政系统的法令

哈通社/阿斯塔纳/6月29日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统于29日签署关于进一步改善公共行政系统措施的第707号总统令。

总统令全文如下：

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关于进一步改善公共行政系统措施的总统令（第707号）

根据《哈萨克斯坦共和国宪法》第44条、第3款，我宣布：

1.哈萨克斯坦共和国宗教事务和社会组织管理部正式更名为哈萨克斯坦共和国社会发展部（以下称部门）。

2.文化和体育部国家政策的公共合同领域的实施方面的权限将移交至该部门。

3.哈萨克斯坦共和国政府:

1）重新分配上述国家机构的工作岗位数量。

2）根据本法令采取其他措施。

4.对纳扎尔巴耶夫总统1999年1月22日"关于哈萨克斯坦共和国政府结构"的第6号法令进行以下修改：

第一条：法令中的"哈萨克斯坦共和国宗教事务和社会组织管理部"更改为"哈萨克斯坦共和国社会发展部"。

5. 总统办公厅行政管理作部门将负责本法令的执行。

6.本法令自签署之日起生效。

哈萨克斯坦共和国总统 努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫



阿斯塔纳 总统府 2018年6月28日

【翻译：冰山】