联合国秘书长：核不扩散条约是国际和平的“重要支柱”

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 -- 据联合国新闻处消息，在《不扩散核武器条约》开放供签署50周年之际，联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯敦促所有缔约国确保该条约在今后几年继续具有现实意义。

古特雷斯秘书长在通过发言人发表的一项声明中说，《不扩散条约》是国际和平与安全的"重要支柱"，是核裁军和不扩散体系的"核心"。

他强调:" 《不扩散条约》的独特地位，是基于它已经几乎达到各国普遍加入的地步、对裁军有法律约束力的义务、可核查的不扩散保障制度，以及对和平利用核能的承诺。"

古特雷斯在声明中还欢迎《不扩散条约》保存国俄罗斯、英国和美国发表的联合声明，包括三国对消除核武器的重新承诺，这是古特雷斯秘书长5月份宣布的确保我们共同未来的裁军议程的中心优先事项。

《不扩散条约》是一项具有里程碑意义的国际条约，其目的是防止核武器和武器技术的扩散，促进和平利用核能方面的合作，并推动实现核裁军的目标。

《不扩散条约》是多边条约中对核武器国家裁军目标的唯一具有约束力的承诺。自1968年7月1日开放供签署以来，已有191个国家加入该条约，其中包括五个核武器国家。批准《不扩散条约》的国家比批准任何其他军备限制和裁军协定都多。

《不扩散条约》1970年生效。2020年将举行条约审议大会，届时缔约国将审查条约条款的执行情况。

核不扩散是哈萨克斯坦全球外交的核心部分。哈萨克斯坦在25年前从苏联独立时，继承了原苏联第四大核武器储库。独立后，销毁核武器是哈萨克斯坦首先采取的行动之一，销毁进程于1995年完成，2000年，哈萨克斯坦拆除了境内的核试验场。



2018年3月2日，根据纳扎尔巴耶夫总统2018年1月9日的第617号总统令，哈萨克斯坦驻联合国常驻代表海拉特•奥马若夫正式签署《禁止核武器条约》协议。



【编辑：小穆】