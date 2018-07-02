国际木偶戏剧节在阿斯塔纳开幕

哈通社/阿斯塔纳/7月2日-据阿斯塔纳市政府新闻消息，"库拉莱"第二届国际木偶戏剧节1日在阿斯塔纳开幕。

穿着各种木偶服饰的表演者、巨型木偶、以及"Zara" 芭蕾舞剧团的演员们在阿斯塔纳街头进行游行表演。



来自突尼斯、波斯尼亚、黑塞哥维那、比利时、意大利、波兰、俄罗斯、土耳其、爱沙尼亚、塞尔维亚和哈萨克斯坦的木偶剧团于7月1-4日在阿斯塔纳进行表演。



木偶戏剧节由哈萨克斯坦剧团开幕，当天13:30，阿拉木图国家木偶剧院为观众带来了"罕巴克老头"哈萨克民间童话戏剧表演。







此外，来自俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那的剧团 一同出演了 "Adagio"缩影表演。



7月2日上午10:00，来自土耳其伊斯坦布尔的"Karakoz"木偶剧院为观众表演了"垃圾怪兽"皮影戏。随后，来自圣彼得堡、爱沙尼亚、波兰等国家的剧团带来了精彩表演。



7月3日，来自突尼斯、比利时、坦波夫的木偶戏剧院将表演节目。



节日最后一天，阿斯塔纳木偶剧院将为观众带来"永恒的孩子"戏剧表演。



值得一提的是，该戏剧作品由我国著名戏剧作家罗扎•穆卡诺娃（Roza Mukanova），为纪念1949年-1989年在塞米核试验中受害的孩子们。









【编译：达娜】