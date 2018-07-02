哈萨克斯坦将通过放疗技术实现不开刀治疗脑肿瘤

哈通社/阿斯塔纳/7月2日 -- 哈萨克斯坦将通过放射治疗技术实现不开刀治疗脑肿瘤，患者将获得免费治疗的机会。

国家神经外科研究中心负责人赛力克·阿克硕拉科夫指出，伽玛刀放射手术（Gamma Knifе）可以通过放射治疗技术杀死或破坏癌细胞，不需要进行手术治疗。

"放射治疗技术是最新的癌症治疗技术之一。通过这项技术，可以在20-40分钟内消除较小的肿瘤，并治疗血管出现的问题。这一设备将于明年交付我们使用。哈萨克斯坦将成为使用该设备的首个中亚国家。医疗机构为了购买该设备计划了整整一年时间，因此我们的年轻医疗人们正在多个地方接受培训，首批专业人才已在俄罗斯、匈牙利、法国等国家完成学业。" 阿克硕拉科夫说。

阿克硕拉科夫表示，购买医疗设备以后，国内的医疗专家们将亲自对其进行操作。患者们将有机会在国家政策下的得到免费治疗的机会。

值得一提的是，今年是国家神经外科研究中心成立10周年。成立至今，该机构进行了2万多次手术。在此之前，哈萨克斯坦70%的神经外科手术曾在国外进行。据统计，每年共有近4000位患者在该研究中心接受治疗。5周年庆典框架下，国家神经外科研究中心2日还举行了第4届哈萨克斯坦神经外科学术大会。

【翻译：冰山】