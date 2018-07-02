阿斯塔纳二十周年庆典：将举办哪些精彩活动

哈通社/阿斯塔纳/7月2日-阿斯塔纳市政府公布阿斯塔纳二十周年庆典期间举办的一系列文化体育活动。

7月2-3日，来自突尼斯、波斯尼亚、黑塞哥维那、比利时、意大利、波兰、俄罗斯、土耳其、爱沙尼亚、塞尔维亚和哈萨克斯坦的木偶剧团将在阿斯塔纳木偶剧院进行表演。



7月2日17:00，胡阿尼西巴耶夫国家学术哈萨克音乐戏剧院将为观众带来"国家支柱-阿斯塔纳"为主题的阿肯弹唱会；



当天19:00，来自美国加州的ACDIC摇滚乐队演出将"巴依铁列克"观景塔前举行。



7月3-5日期间，«Serper»第六届国内哈萨克民间乐队音乐节将隆重开幕。多个乐队将在伊希姆河畔的露天剧场及公园内进行表演。



7月4日19:00，"Nazar Audar"剧院将在世博园内的Nomad city hall为首都居民及游客带来幽默小品。



7月5-6日15:00，阿斯塔纳市长杯卡拉OK锦标赛将在青年宫夏季舞台举行。



此外，阿斯塔纳国际街舞会也将于当天在首都广场举行。



7月6日17:00，"Kurazsi"匈牙利民族舞蹈团将在伊希姆河畔的露天剧场为观众带来精彩表演；



当天18:00，苏联人民艺术家、哈萨克斯坦荣誉艺术家、苏联和哈萨克斯坦国家奖得主比比古丽•托列跟诺娃将在阿斯塔纳音乐厅举办个人音乐会。



同一时间，青年宫夏季舞台将举办"我亲爱的阿斯塔纳"摄影比赛的颁奖典礼。



此外，其他精彩表演还将在"哈萨克耶勒"纪念碑和"巴依铁列克"观景塔前举行。



7月7日，意大利"FORWARD"爵士乐队将在阿斯塔纳广场进行表演。



7月8日20:00，"晚上好，阿斯塔纳！"为题音乐会将在伊西姆河畔举行，哈萨克斯坦各大著名歌星们将上台表演。



此外，7月2-8日，阿斯塔纳各个公园和体育场馆将举办包括阿斯塔纳杯等各类体育比赛。



【编译：达娜】