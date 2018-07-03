阿斯塔纳市长出席全球丝绸之路论坛

哈通社/阿斯塔纳/7月3日 -- 阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫3日在丝绸之路城市市长聚首的"全球丝绸之路（Global Silk Road）"论坛上讲述了建造完美都市的主要要求。

"毋庸置疑，城市化发展未来将日益加强，而大型都市的作用也将日益凸显。专家们也证实了这一点。例如，据瑞典科学家的预测，50年后将有600个城市展示其经济活跃性，而不是218个国家。城市网络将成为新世界政治经济的骨架。大型城市将成为经济的主要推动力。" 伊谢克舍夫说。

据伊谢克舍夫介绍，到2025年，哈萨克斯坦70%人口将居住在城市。因此，政府特别重视城市发展问题。

阿斯塔纳市长表示，这种城市应适应世界发展潮流。因此，我们一直在研究大型城市的建造经验。它们有许多称呼，大型城市、全球城市、绿地城市、新全球城市等。这种城市不仅将成为国家乃至整个地区的驱动力。例如，中东的迪拜和阿布扎比、东南亚的新加坡等。这些城市都是创新、投资、卫生、教育、贸易以及旅游的主要中心。发达的基础设施和管理质量是城市发展的主要条件。此外，还需要城市人才管理政策并打造创新生态系统。

【编译：小穆】