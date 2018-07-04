吉尔吉斯斯坦总统会见国际突厥研究院院长

哈通社/比什凯克/7月4日 -- 据吉国总统府消息，吉尔吉斯斯坦总统索伦拜•吉恩别科夫4日会见国际突厥研究院院长达尔汗•克德尔艾里和国际突厥研究院代表克德尔艾里·霍恩哈巴耶夫教授。

吉尔吉斯斯坦总统指出，国际突厥研究院在研究和宣传突厥语国家人民精神遗产、文化和艺术领域进行了大量工作。

吉恩别科夫说："非常感谢国际突厥研究院在研究和宣传吉尔吉斯人民精神文明领域进行的工作。你们在向突厥语系国家介绍'玛纳斯'史诗和钦吉斯•艾特玛托夫著作领域的工作，将为突厥人民之间的兄弟关系带来积极影响。"



国际突厥研究院院长表示，著名作家钦吉斯•艾特玛托夫诞辰90周年之际，位于巴黎的联合国教科文组织总部、阿斯塔纳、比什凯克和塔什干等城市发行作家著作书籍。此外，还举行了多个关于"玛纳斯"史诗和吉尔吉斯文学历史领域的研讨会。



"突厥研究院作为国际组织，将积极参与吉尔吉斯斯坦举行的所有活动。我们的主要目的是向全球介绍突厥世界的所有领域的成就。" 达尔汗•克德尔艾里说。



克德尔艾里院长还向吉尔吉斯斯坦总统赠送了以阿拉伯文记载的"玛纳斯"史诗手稿和在阿勒泰山考古发掘的3000年前柯尔克孜民族乐器。

吉恩别科夫就克德尔艾里院长赠送的珍贵文物表示感谢，并表示这些文物将在比什凯克历史博物馆中收藏。



【编译：小穆】