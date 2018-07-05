土耳其公布总统和议会选举正式计票结果

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 据新华网消息，土耳其最高选举委员会4日公布总统和议会选举正式计票结果，现任总统埃尔多安以52.59％的得票率获得连任。

土耳其6月24日举行总统和议会选举。4日公布的正式计票结果显示，在6名总统候选人中，埃尔多安获得52.59％的选票；共和人民党候选人穆哈雷姆·因杰获得30.64％的选票，排名第二。

在议会选举中，有5个政党获得超过10％的选票，进入新一届土耳其大国民议会。埃尔多安领导的执政党正义与发展党和在野党民族行动党组成的"人民联盟"赢得议会多数席位。

在议会600个席位中，正义与发展党获得295个席位，民族行动党获得49个席位；共和人民党获得146个席位，人民民主党获得67个席位，"好党"获得43个席位。

数据显示，超过5100万选民参加了此次大选投票，投票率约86％。

土耳其总统府发言人卡林4日表示，土耳其将于7月9日举行总统就职仪式。

2017年4月，土耳其以公投形式通过宪法修正案，决定在本次大选后将政体由议会制改为总统制，赋予总统更多行政权力，取消总理职位。