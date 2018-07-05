哈萨克斯坦驻比利时大使向该国国王递交国书

哈通社/阿斯塔纳/7月5日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦驻比利时大使阿伊谷勒•萨弗拉克兹向该国国王菲利普递交国书。

仪式结束后，双方就两国的政治对话、贸易、经济和文化等领域的合作进行讨论。



菲利普表示，哈萨克斯坦是一个拥有悠久历史、巨大潜力的国家，并对我国的各项倡议表示兴趣。



大使向比利时国王介绍了在纳扎尔巴耶夫总统的倡议下正在实施的社会经济和政治改革，并表示这些改革将有助于哈萨克斯坦实现跻身全球前30强发达国家的计划。



他还指出，7月6日哈萨克斯坦人民将迎来阿斯塔纳成立20周年纪念日。在如此短的时间内，阿斯塔纳已成为各大国际论坛的重要平台，也是商业、金融和新技术的重要中心。



期间，双方就加强两国政治对话、贸易和经济领域的合作问题提出了具体建议。此外，萨弗拉克兹对比利时担任联合国安理会2019年-2020年安理会非常任理事国表示了祝贺。



最后，比利时国王菲利普对纳扎尔巴耶夫总统表达了问候，并表示哈萨克斯坦在他的领导下取得了巨大成功。他高度赞赏我国在国际和平与安全领域中所提出的各项倡议。



值得一提的是，菲利普曾于2002年和2009年对我国拜克努尔地区进行了访问，于2010年率领大型商业代表团前往我国，并于2014年在布鲁塞尔于娜扎人巴耶夫总统进行会面。



【编译：达娜】