中国科学院正式启动“空间科学”专项

哈通社/阿斯塔纳/7月5日 -- 4日，中国科学院空间科学（二期）战略性先导科技专项正式启动，专项将瞄准宇宙和生命起源与演化、太阳系与人类的关系两大科学前沿开展卫星研制，并部署了一批概念研究、预先研究、背景型号、科学卫星任务规划与数据分析等项目。

在卫星工程中，爱因斯坦探针（EP）将在软X射线波段对宇宙天体开展高灵敏度实时动态巡天监测；先进天基太阳天文台（ASO-S）是中国首颗空间太阳专用观测卫星；太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（SMILE）由中欧科学家联合提出和研制，对向阳侧磁层顶、极尖区和地球极光进行全景成像，同时对地磁场和等离子体进行原位测量。



在背景型号中，增强型X射线时变与偏振空间天文台（eXTP），以"一奇（黑洞）二星（中子星、夸克星）三极端（引力、磁场、密度）"为科学目标，是由中国领导的、20多个国家参与的重大国际合作项目。

专项负责人、中国科学院国家空间科学中心主任王赤说，专项将聚集中国优秀科学家和工程团队，持续探索浩翰宇宙未知的奥秘，通过自主创新和国际合作实现科学上的重大突破，并带动相关技术领域的跨越式发展，为中国空间科学领域早日跻身世界先进行列作出不可替代的历史性贡献。