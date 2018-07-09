哈通社/阔克舍套/7月9日 -- "精神文明复兴"规划框架下，布拉拜博泰文化历史博物馆近日开设参观中心。

消息称，"哈萨克斯坦圣地地图"项目框架内在布拉拜杰克巴特尔山脚下阿克勒拜林业区兴建的参观中心近日举行开幕仪式，哈萨克斯坦信息和通讯部部长达吾然•阿巴耶夫、阿克莫拉州州长玛力克•穆尔扎林以及历史学家、考古学家、博泰文化发现者维克多•塞伯特和《Equus》电影制片人努尔波勒•拜穆罕诺夫等人出席。

阿巴耶夫表示，信息和通讯部一年前参与了名为"马"的全球电视项目。吸引16个家国家参与的该项目主要旨在研究马的历史演变过程。参与项目研究的科学家们得出结论称，最早驯养的马于4000年以前出现在哈萨克斯坦境内，具体在阿斯塔纳、阿克莫拉州地区。这一项目对哈萨克斯坦来说非常重要，该项目预计将于今年年底完成。对此，阿克莫拉州州政府表示出极大的兴趣，并开设了"博泰"文化历史博物馆的参观中心。此外，在这里还将有望拍摄关于马的影片。这将成为"精神文明复兴"规划的一部分；另一方面，还将向最早驯养马的地区吸引更多游客。





博泰文化复兴工作框架下开设的参观中心由7栋房屋组成，每栋房屋面积长8-10米，地下室深1米，上方将由树木建造。房子之间以地下通道相连通，每栋房屋都有其独特之处，其中一栋展示"博泰文化"的武器，而另一栋则展示当时商品交易及民族食物烹饪方法，让参观者感到身历其境的感觉。





据了解，参观中心建造工程花费了近两个月的时间。项目在信息和通讯部倡议下下由阿克莫拉州政府实施。





据博泰文化发现者塞伯特介绍，公元前6000年，现在的阿克莫拉、北哈州、巴甫洛达尔以及库斯塔奈地区发生过许多重大的历史事件。

他还表示，当时的人们建立了畜力运输时代，并逐渐形成游牧文明。这与古老的"博泰文化"有着紧密的联系。今天所开设的参观中心充分体现了博泰文化。往后，参观者不仅可以了解到这一历史文化，还将获取更多有关哈萨克斯坦历史和古代文明的宝贵信息。





































【翻译：冰山】