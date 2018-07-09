亚洲媒体公司代表将齐聚阿斯塔纳

哈通社/阿斯塔纳/7月9日-为纪念阿斯塔纳建都20周年，7月10-12日期间，阿斯塔纳将在"亚洲媒体对话"项目框架内举办多个大型活动。

活动由哈萨克斯坦信息和通信部、亚太广播联盟（ATC）、"哈萨克媒体中心"（Kazmedia）以及阿斯塔纳市政府共同组织举办。



"由我国信息和通信部和亚太广播联盟共同负责的‘亚洲媒体对话'项目即将启动。我们将为此举办多场研讨会和会议，讨论现代广播媒体的发展。来自亚太地区的国家和地区广播协会的100多名代表将参加此次论坛。" 通讯部部长达吾然•阿巴耶夫说。



项目框架内的会议将侧重讨论无线电格式、受众研究工具、欧洲和亚洲媒体市场的互动模式及 经验等问题。



此外，"媒体2020"将首次在哈萨克斯坦举行，会议将讨论亚洲和欧洲媒体领域的共同问题。来自澳大利亚、比利时、德国、日本、中国、欧洲和亚洲的私营及国家电视和广播公司代表将出席会议。



同时，一年一度的亚太广播联盟广播歌曲节将在阿斯塔纳举行。今年，哈萨克斯坦是首个举办该节日的中亚国家。自土耳其、尼泊尔、马尔代夫、哈萨克斯坦艺术家将参加活动。活动将在"哈萨克媒体中心"音乐厅举行。



【编译：达娜】