土耳其总统埃尔多安宣誓就职

哈通社/安卡拉/7月10日-据土耳其阿纳多卢通讯社报道，获得连任的土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安于9日在大国民议会为第二任期宣誓就职。

仪式上，土耳其议会主席杜尔穆西•耶尔马兹向埃尔多安颁发总统证书。



按照传统，仪式结束后，埃尔多安拜谒共和国缔造者阿塔图尔克的灵柩所在的陵园并献上花圈。







埃尔多安在前往土耳其大国民议会宣誓就职路上时，民众夹道欢迎，向总统车上铺满了献花。







就这样，土耳其政体从议会制正式转为总统制。



根据此前的报道，7月4日，土耳其最高委员会公布该国6月24日总统大选和议会选举的最后计票结果。



其中，在6名总统候选人当中，埃尔多安获得52.59%的选票；共和人民党候选人穆哈雷姆•因杰获得30.64%的选票；好党主席梅拉尔•阿克珊奈尔获得7.29%的选票；来自人民民主党候选人塞拉哈廷•德米尔塔什获得8.4%的选票，而其他两位候选人得票率均低于1%。







在议会600个席位中，正义与发展党获得295个席位，民族行动党获得49个席位；共和人民党获得146个席位，人民民主党获得67个席位，"好党"获得43个席位。



值得一提的是，由我国政府总理巴赫特詹•萨金塔耶夫带领的哈萨克斯坦代表团也出席了埃尔多安的就职典礼。







【编辑：达娜】