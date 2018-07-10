在阿拉木图感受与众不同的山地越野夜跑马拉松

哈通社/阿拉木图/7月10日 - 由哈萨克斯坦Home Credit Bank主办的"Home Credit Tun Run 2018"越野马拉松大赛，日前在天山山脉脚下的阿拉木图州举行。

这一独特的大赛，吸引了数百名来自各国的参赛者参加。



比赛开始前，预定的赛事区域下起了雨，但这显然并没有妨碍到参赛者们的热情。相反，经过阵雨冲刷的山路，空气更加清新，景色也变得更加迷人。





每年举行的这一山地越野马拉松赛事，至2018年已经是第六届了。今年共有500多名参赛者参与马拉松，其中既有职业运动员，也有爱好者，年龄同样跨度很大，从青年男女到白发老人，都是这一赛事的选手。



值得一提的是，今年赛事较往年发生了新的变化。组委会将赛事分为了两个级别，分别是总长度11公里、平均海拔600米的"传统级别"和长度18公里、平均海拔1200米的"挑战级别"。





伴随着指令枪的响声，自起跑线奔向终点的500多名参赛选手，在整场马拉松当中，与其说是在争夺冠军，倒不如说，是在大自然的怀抱中，感受身心与自然融为一体的宁静，探索自身的极限，实现心灵与肉体的升华。



这场马拉松不仅在山地当中举办，而且还一直延续到了太阳落山。为了确保参赛者们在夜间也能顺利完成马拉松，主办方对参赛者随身的照明设备有着严格的要求。





如果没有合格的头箍式照明设备，在太阳落山后的山路上前行，将变得极其困难，迷路也是在所难免。



在一些重要地段，主办方专门安排了工作人员携带必要装备，为选手提供照明指示和协助。





在大赛最后，赛事主办方根据参赛者的年龄和性别，分别通过其成绩统计出了最终的优胜者。





在传统级别中，男性参赛者最好成绩为57分钟20秒，女性为1小时12分钟31秒。



在挑战级别中，男性最好成绩1小时45分钟52秒，女性2小时9分钟20秒。





本次马拉松最终决出了36名优胜者。



所有参赛者均得到了Tun Run赛事纪念奖章。



【编译：木合塔尔·木拉提】