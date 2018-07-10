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    20:44, 10 七月份 2018 | GMT +6

    能源部长：欧开行有意向"萨热阿尔卡"天然气管道工程投资

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    哈通社/阿斯塔纳/7月10日 -- 能源部部长哈纳特·波兹姆巴耶夫10日在政府会议后接受媒体采访时表示，欧洲复兴开发银行有意向"萨热阿尔卡"天然气管道工程投资。

    波兹姆巴耶夫说："昨天，我们同欧开行副总裁进行了会谈，他们有意向天然气管道工程投资。我们就建立工作小组和制定路线图达成了共识。与负责天然气工程的政府代表举行会面后，下周将确定工程投资额。"

    据了解，"哈拉吾兹耶科"天然气压气站至克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘-卡拉干达-铁木尔套-阿斯塔纳方向，保障270万居民天然气供应问题的"萨热阿尔卡"天然气管道将于今年6月份正式开工。

    "萨热阿尔卡"天然气管道工程将分3个阶段进行。第1阶段工程项目总长为1081公里（克孜勒奥尔达-杰兹卡兹甘-卡拉干达-铁木尔套-阿斯塔纳）、第2阶段工程总长为276公里（阿斯塔纳-阔科谢套），阔科谢套-彼得罗巴甫尔的第3阶段工程总长达177公里。

    此外，即将修建的"杰兹卡兹甘"和" 铁木尔套"压气站将天然气管道年输气能力增至30亿立方米。工程全线预计将于2019年12月完工。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    投资 能源部 天然气 黄金储备
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