阿斯塔纳市经济指标呈良好趋势

哈通社/阿斯塔纳/7月12日 -- 据阿斯塔纳市政府官网消息，阿斯塔纳市住房成品交付率达23%，这一数据位列全国前列。

阿斯塔纳市市长阿斯耶特•伊谢克舍夫12日在首都上半年社会经济指数报告会议上作出上述表示。

"尽管去年世博会建筑设施、住房以及商业建筑交付工作较为困难，但为了给人们打造舒适的城市，阿斯塔纳经济政策主要旨在支持大众创业及私人投资。增长率很高，所有经济指标都呈现出良好趋势。" 伊谢克舍夫说。

"光明宅基地"计划框架内，阿斯塔纳市政府今年共吸引了187亿坚戈国家资金。其中包括用于实施住房建设计划129亿坚戈和用于通信基础设施工程建设的58亿坚戈。

据统计，去年住房建设工作共吸引私人投资1347亿坚戈，而2018年1-5月期间共吸引887亿坚戈。由此，私人投资首次超过国家投资。

自年初，通过"光明宅基地"计划共交付3栋住房，并向1000户家庭提供了住房保障服务。年底前，还将有3栋新建住房交付使用。

此外，首都阿斯塔纳今年还将实施多个大型建筑项目，其中包括阿斯塔纳轻轨项目、雨水排水系统工程等项目。

【翻译：冰山】