丰田继续领跑哈萨克斯坦最受欢迎汽车品牌榜单

哈通社/阿斯塔纳/7月13日 -- 根据2018年5-6月数据统计显示，哈萨克斯坦新车交易量增长5%。

数据显示，2018年6月，国内新车交易市场共销售5314辆轻型汽车和轻型商用车，249辆大型货车(重型)和公交汽车。截至2018年6月，新登记车辆较去年同期增长35.7%（27162辆）。



据了解，丰田汽车连续两个月成为最受欢迎的汽车品牌，丰田汽车6月共销售1437辆，自年初销量为5599辆。其次为拉达汽车 ，6月销量为1184辆，而自年初销量达5879辆，暂列年度销量榜首。此外，根据销量排名依次为现代汽车（6月销量760辆，年度销量3398辆）、Ravon汽车（6月销量242辆，年度销量1709辆）、日产汽车Nissan（6月销量227辆，年度销量919辆）。



此外，销量排名前列的汽车汽车品牌还包括雷诺汽车Renault（6月销量183辆，年度销量712辆）、江淮汽车JAC（6月销量147辆，年度销量673辆）、雷克萨斯Lexus（6月销量129辆，年度销量593辆）、大众汽车Volkswagen（6月销量104辆，年度销量599辆）、优兹汽车UAZ（6月销量101辆，年度销量579辆）。而最受欢迎的车型为Toyota Camry。



【编译：冰山】