法国代表团访问哈萨克斯坦阿特劳州

哈通社/阿斯塔纳/7月17日-阿特劳州州长努尔兰•诺海耶夫日前与由法国驻哈萨克斯坦特命全权大使菲利普•马尔蒂涅带领的法国代表团进行会面。

首先，州长诺海耶夫在会议开幕式上祝贺法国队在世界杯夺冠。



会谈期间，他表示，阿特劳州在实施现代化国家方案上所采取的积极态度和行动使之成为全国发展最快的地区之一，并在大力推进工业创新发展基础上实施大规模投资项目。此外，农工综合体、医疗保健和旅游业等领域在经济多样化中得到了蓬勃发展。



诺海耶夫还表示，阿特劳州为商业发展和改善投资环境创造了条件。



2018年第一季度，法国与阿特劳州的双边贸易额达8.54亿美元，较2017年同期增长27.6%。



同时，大使马尔蒂涅谈到了双边合作前景。



"法国是与哈萨克斯坦密切合作的前三大国之一。 两国于十年前签署了战略合作条约。我们国家的许多公司参与了哈萨克斯坦多个大型项目。我们有意与你们扩大合作，包括为哈萨克斯坦各经济部门提供新技术、参与人员培训、帮助开发替代能源、加强文化联系以及增加在法国学习的哈留学生数量等。"大使说。



此外，大使还谈到了旨在巩固两国文化纽带的哈萨克斯坦-法国论坛。





【编译：达娜】