哈通社/阿斯塔纳/7月17日 -- "伟大草原旅行：阿勒泰至丝绸之路"考察小组于昨日举行的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦将在历史圣地建造旅游设施。

消息称，该考察小组将于2018年7月18日-9月29日期间，根据6个考察方向的6个旅游产业集群，造访重要自然旅游景区。



旅游线路包括，"天山珍珠"-阿拉木图州、"阿勒泰-文明的摇篮"-东哈州；"准噶尔阿拉套"-阿拉木图州；"萨热阿尔卡"-阿克莫拉州、巴甫洛达尔州、卡拉干达州、库斯塔奈州；"从海到海"-克孜勒奥尔达州、阿克托别州、曼格斯套州；"新丝绸之路"-突厥斯坦州、江布尔州、阿拉木图州。



"我们发现哈萨克斯坦群众们对更多地了解家乡历史的兴趣得到日益增加。哈萨克斯坦自然景色非常特别，这里拥有高山、平原、森林、湖泊以及河流。因此我们很荣幸能够组建沿阿勒泰至丝绸之路的考察小组。专业人员将在为期3个月的考察活动期间走访国内最有趣的地方，并介绍给国内及国外游客们。考察小组还将为这些地区旅游业的进一步发展提供必要的基础设施建设解决方案。" 哈萨克旅游国有公司执行总裁拉希德•库泽穆巴耶夫说。



根据考察结果，将制定关于国内自然风景区的新旅游路线，并制作高质量的图库和视频库。此外，还将根据考察路线旅游设施制定旅游指南。



【编译：冰山】