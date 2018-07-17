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    17:41, 17 七月份 2018 | GMT +6

    总统对巴甫洛达尔石化厂进行视察

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    哈通社/阿斯塔纳/7月17日-据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统在对巴甫洛达尔州进行工作视察期间，对该厂去年完成的现代化改造工作以及之后的生产情况进行了了解。

    工厂的专家人员向总统汇报，经过现代化改造后，工厂石油加工效率得到了大幅度的提升，产品质量符合K4和K5环保标准。此外，工厂还安装了了新的协同装置和受控硫磺生产装置。

    总统强调了生产符合国际标准产品的必要性，并表示这将对提升产量和扩大国内外市场起着重要作用。

    总统指出，尽管国内三家炼油厂均开展了现代化升级改造，但目前仍有必要建造第四家炼油厂。

    此外，总统在与该厂专家人员谈话时指出，巴甫洛达尔石化厂是苏联建造的最后一座工厂，配备了当时最先进的设备。

    "你们正在最现代化的工厂里工作。这里引入了生产数字化及创新技术。目前，国内外市场对你们生产的产品需求量日益增加。这说明你们也将获得更大的成功"总统说。

    在视察期间，曾通过国家"博拉沙克"人才培养计划在国外深造，目前担任工厂重要技术职务的青年技术人员，向总统为他们创造的学习条件表示了感谢。

    【编译：达娜】

    标签:
    总统 石油 巴甫洛达尔 黄金储备
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