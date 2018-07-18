哈韩联合门诊医疗中心正式在阿拉木图开业

哈通社/阿拉木图/7月18日 -- 哈韩联合门诊医疗中心近日在阿拉木图开业，它是中亚地区首个以外资建造的医疗机构。

消息称，配备了韩国先进诊断技术的医疗机构拥有更安全高效的手术系统。此外，中心还利用了新加坡的医疗技术。在做肿瘤筛查过程中，利用了首尔国立大学BIOiNFRA生物科学公司提供的技术支持。

为了研究基于One Biomed分子诊断技术的遗传病和传染病，中心与新加坡公司建立了技术合作伙伴关系。此外，医疗中心还吸引韩国Seegene医疗基金的投资，计划在哈萨克斯坦建立集中式的实验室网络。

"韩-哈医疗合作伙伴"联合公司（MPK QAZ）有意在哈萨克斯坦建立一家集团公司。手术将由韩国医疗专家们负责进行。医疗机构不仅将为患者提供系统的医疗服务，还将在韩国专家们的帮助下进行全方位的监控服务。

"MPK QAZ有意为患者们提供系统的医疗服务以及跨国医疗系统。将利用韩国先进医疗技术以及丰富的服务经验。" 韩国医疗专家说。

据悉，具备韩国和新加坡医疗技术的医疗机构位于阿拉木图一家商业中心。医疗专家们将利用现代化医疗设备提供13种医疗服务。





【编译：冰山】