外交部：突厥语国家议会是突厥语国家相互合作的基础

哈通社/阿斯塔纳/7月19日-据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫日前同突厥语国家议会大会（TurkPA）和国际突厥学院(TWESCO)领导人员进行会面。

消息称，阿布德拉赫曼诺夫同突厥语国家议会大会秘书长阿勒腾别克•玛茂苏珀夫和国际突厥学院院长达尔汗•克德尔艾里进行会面，讨论于今年9月份举行的突厥语国家合作委员会第六届峰会筹备工作。



"纳扎尔巴耶夫总统在新的发展阶段中对突厥语国家的合作问题给予特别关注。突厥语国家议会是突厥语国家相互合作的基础，近年来成为国际公认的突厥语国家议会间外交机构。" 阿布德拉赫曼诺夫指出。



他还表示，突厥语国家议会有必要与联合国、欧洲议会、欧安组织等国际组织建立合作关系。



玛茂苏珀夫介绍了突厥语国家议会大会现阶段的工作项目及该组织成立10周年的庆祝计划。他表示，目前，于今年秋季在土耳其举行的下届大会全体会议筹备工作正在进行中。



"为推进突厥世界一体化的进展，秘书处正在积极协调大会成员国的相关立法。"他说。



此外，在与国际突厥学院院长会晤期间，双方就进一步扩展突厥历史研究等问题进行了讨论。



克德尔艾里就我国外交部对学院发展的广泛支持表示了感谢，并表示愿意为突厥语国家合作委员会第六届峰会的成功举办提供支持。



【编译：达娜】