哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭的死讯震惊了体育届

哈通社/阿斯塔纳/7月20日 -- 哈萨克斯坦花滑名将、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭19日在阿拉木图伤重不治离世，此前他因被两名窃贼持刀刺伤大腿而紧急送医。

根据阿拉木图警方公布的消息，丹尼斯•谭在当天中午发现两名不明身份的嫌疑人试图偷走他的汽车后视镜。 在同犯罪嫌疑人发生的争执当中，这名25岁的花样滑冰运动员被对方用刀刺伤，对方行凶后逃跑，而丹尼斯则被紧急送往医院。尽管医务人员付出了巨大的努力，但由于失血过多仍然未能挽救他的生命。



丹尼斯•谭的死讯公布后，震惊了国际体育届，许多知名人士和运动员纷纷表示哀悼。



国际奥委会主席托马斯•巴赫对作为花样滑冰运动全球大使的丹尼斯遭遇的悲惨意外表示了震惊和悲痛。



在国际奥委会的声明中，巴赫说："丹尼斯•谭是一位伟大的运动员和伟大的运动大使。"



"他拥有热情的个性和个人魅力，"国际奥委会主席巴赫说，"失去这样的年轻人令人悲痛。"



俄罗斯奥林匹克委员会（ROC）名誉主席亚历山大•朱可夫也向丹尼斯•谭的所有亲属和朋友致以哀悼。



"他的离去对于花样滑冰大家庭的每个人来说都是令人震惊的，也是一个巨大的损失，"朱可夫说，"我们现在都希望执法机构能够抓住那些犯有这种罪行的恶棍。"



美国花样滑冰运动员亚当•里彭（Adam Rippon）在之前的国际比赛中曾于丹尼斯同台竞技，在得知丹尼斯的死讯后，他的推特账号中表达了哀思。



"我的朋友今天去世了，" 里彭在他的推特账号中写道，"他对每个人充满善意，对我和其他许多人都有很大的启发。你和我们在一起的时间太短了，永远爱你。"



俄罗斯著名花样滑冰运动员叶甫根尼娅•梅德韦杰娃在她的Instagram账号中写道，哈萨克斯坦的丹尼斯•谭一直是花样滑冰世界中最具创造力的人。



"丹尼斯一直是花样滑冰世界中最开朗、最杰出、最具创造力的人。" 梅德韦杰娃说，"我是在难以相信这个事情。我向丹尼斯的亲人致以哀悼，我永远不会忘记他的笑容。"



哈萨克斯坦知名职业拳击手，WBA（超级）、IBO和WBC中量级拳王根纳季•戈洛夫金也在Instagram上表示哀悼，称丹尼斯•谭将永远活在人们的心中。



韩国前花滑国家代表金妍儿20日在社交网站Instagram上发文对韩裔哈萨克斯坦花样滑冰名将丹尼斯·谭遇刺身亡表示哀悼。

金妍儿上传了一张和丹尼斯·谭的合影称，"丹尼斯遇刺身亡的消息让人难以相信。他为人正直，热爱花样滑冰。我们失去了一名热情又优秀的选手。"

另外，国际滑冰联盟（ISU）在官方推特上发文向丹尼斯·谭的家人表示深切哀悼。



丹尼斯•谭是哈萨克斯坦最伟大的花样滑冰运动员，他除了在2014年俄罗斯索契冬奥会上赢得奥运铜牌外，还分别在2013年和2015年夺得了花样滑冰世界锦标赛的银牌和铜牌。此外，他几乎是以一己之力推动了哈萨克斯坦花样滑冰运动的发展，还曾担任哈萨克斯坦的申奥大使。



他的离去，是哈萨克斯坦体育届乃至世界体坛无法弥补的损失。



【编译：木合塔尔·木拉提】