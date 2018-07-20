总统新闻秘书：总统对丹尼斯•谭的过世深感悲痛

哈通社/阿斯塔纳/7月20日-哈萨克斯坦总统新闻秘书阿伊多斯•吾克拜在接受哈通社记者采访时表示，纳扎尔巴耶夫总统对哈萨克斯坦功勋运动员丹尼斯•谭的过世深感悲痛。

他表示，纳扎尔巴耶夫总统紧急指示总检察长霍加穆贾热夫和内务部部长哈斯莫夫，对丹尼斯•谭的遇害案件予以高度重视，深入彻底的开展调查工作。



"纳扎尔巴耶夫总统对这样一位年轻有为、深受哈萨克斯坦乃至全世界人民喜爱的运动员的过世深感悲痛。此前，总统向丹尼斯•谭家人致信表示了慰问。" 吾克拜说。



同时，总统还打电话给丹尼斯•谭的父母，表示了深切慰问。



"总统指出，丹尼斯•谭的英年早逝不仅是其家人，更是整个国家的损失。总统还强调会深入开展调查工作，罪犯将不会逍遥法外。 " 吾克拜说。



根据此前报道，哈萨克斯坦花滑名将、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭19日17:30分在阿拉木图因失血过多伤重不治离世。据警方消息，运动员当天与两名企图盗窃其汽车后视镜的犯罪嫌疑人发生争执，后被对方持刀刺伤。目前警方已经查明两名嫌疑人身份，其中一人已经被捕并对犯罪事实供认不讳，另一人正在被通缉当中。



【编译：达娜】