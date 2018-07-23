歌手迪玛希连续发文哀悼丹尼斯•谭

哈通社/阿斯塔纳/7月23日 - 哈萨克斯坦花滑名将、奥运会铜牌得主丹尼斯•谭遇害的消息震惊了整个哈萨克斯坦，社会各界人士对运动员的离世表达了自己的哀思与悲痛。

其中，哈萨克斯坦知名歌手迪玛希•库达依别尔艮多日来连续在个人INS上，为悼念自己的好友而发表的哀悼信息，颇为令人动容。



在得知丹尼斯•谭的死讯后，迪玛希在自己的INS上写道：



"我从来不曾想过自己会写下这样的内容，我到现在还是无法相信这是真的。丹尼斯，我的好兄弟，我的好朋友，今后我将承受没有你的时光......感谢你的友谊！你的名字将被镌刻在历史书上。真令人遗憾，你那么早的离开了这个世界。我将永远的将你视为我的骄傲，永远的想念你的音容笑貌。你将自己的一生献给了我们的国家，你是我们的英雄！感谢你所做的一切！我还是不愿意相信这是真的，我无法相信。我永远忘不了我们最后一次的谈话。愿你安息。我向所有丹尼斯的亲人和朋友致以慰问。"





迪玛希在随后的发布的几条信息中，持续的表达了自己对丹尼斯•谭遇害的愤怒、自责、悲痛和哀悼。



"我们本该好好地保护好那些被世界所喜爱的、令祖国被关注的骄子们的！你是多么勇敢而坚毅的人啊，我的朋友，你那始终谦逊友好的人格魅力，是我们所有人的榜样！你总是时刻不忘提到‘我的哈萨克斯坦'、‘我的哈萨克'，感谢你让我的血脉、让我的民族、让我的国家得到世界的认可，你是天空中永远不会熄灭的恒星！原谅我们，我的朋友！我的心在燃烧......"歌手这样写道。



丹尼斯•谭的遗体告别仪式21日在阿拉木图举行。未能前往出席的迪玛希，当天再度发文，送别挚友。



歌手写道："我金子般的兄弟啊，心地善良、赤诚待人的好友啊......在你还活着的时候，我遗憾的没有向你就你为国家所做的一切表示过感激之情，我只想向你叩首千回以表敬意。我们一起畅想过多少共同的计划，就这样永远无法实现了......我总是不断地打开Whatsapp，期待着你能够再次发来信息......别了，为国家而生的金童。"





丹尼斯•谭的遇害，在哈萨克斯坦引起的震动是难以形容的。这位哈萨克斯坦最伟大的花样滑冰运动员，在25岁这一最美好的年龄陨落，令整个国家陷入了悲痛当中。



当天，阿塔梅肯经济频道新闻主播在直播节目中播报丹尼斯死讯时，一度因无法控制悲痛的心情而痛哭出声，随后用颤抖的声音完成了节目的播出。



而在21日的遗体告别仪式和追悼会上，成千上万的人从各地赶来为丹尼斯送行。



哈萨克斯坦著名中量级拳王根纳季•戈洛夫金专程从美国赶来出席，此外，当天出席仪式的体育届知名人士还包括文化和体育部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒、哈萨克斯坦首位奥运冠军贾克斯勒克•乌什肯配洛夫、奥运会奖牌得主叶尔马罕•伊布拉伊莫夫和赛力克•萨皮耶夫。文艺界代表人物则包括若扎•热伊姆巴耶娃和她的两个儿子以及多名艺人。



此外，包括阿拉木图市长包尔詹•拜别克在内，多达数百名知名政治和社会各界人士也出席了追悼会。



值得一提的是，文体部长阿热斯坦别克•穆哈梅迪吾勒在21日的遗体告别仪式上，宣读了哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫的慰问信。总统在表达自己的哀痛的同时，指出丹尼斯是实至名归的爱国者，将永远活在人民的心中。



人们对运动员离世的悲痛，也转化为了对犯罪分子的愤恨。两名被捕的犯罪嫌疑人的社交媒体账号被人们找了出来，许多哈萨克斯坦网民在他们往日发表的信息下留言，诅咒他们两人"在地狱中永远燃烧"。



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