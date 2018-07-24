普京：欧亚经济联盟与“一带一路”倡议互为有效补充

哈通社/阿斯塔纳/7月24日 -- 俄罗斯总统普京19日出席两年一度的俄驻外使节会议并发表讲话。他指出，俄罗斯外交需要侧重于经济领域，更加务实，致力于与周边国家构建和谐、安全、稳定的睦邻空间。欧亚经济联盟是俄罗斯重点实施的一体化项目。今年5月中国与欧亚经济联盟签署经贸合作协定，为俄罗斯对华合作开辟了美好前景。他强调，欧亚经济联盟与中国的"一带一路"倡议互为有效补充。

普京说："两者的对接合作可以为发展欧亚伙伴关系、建立经济合作空间、最大化地消除一切壁垒奠定基础。"

他还指出，俄罗斯需要努力发展与欧盟的关系，因为欧盟依旧是俄重要的贸易伙伴之一，双方有诸多经济利益的契合点。他强调，俄罗斯与欧盟正在实施的"北溪-2"等项目只有商业和经济性质，没有任何政治意图，或所谓的"双重背景"。

普京表示："确保欧洲安全与稳定的关键在于扩大合作并恢复信任，而不是像现在这样在俄罗斯边境部署新的基地和军事设施，俄罗斯将对此类侵略行径作出回应。"

对于近期与美国总统特朗普的会谈，普京表示，他与美总统都认为俄美关系处在低谷，从某种角度看甚至不如"冷战"时期。此次会谈标志着两国关系开始走上积极道路。

普京说："总之，俄罗斯对在平等互利基础上与美国接触保持开放态度，这不仅是两国人民的需要，也是全世界的需要。俄美两个核大国对保持战略稳定和安全肩负特殊的责任。"



【编辑：木合塔尔·木拉提】