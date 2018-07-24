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    18:31, 24 七月份 2018 | GMT +6

    阿斯塔纳市统计局公布首都人口迁移最新情况

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    哈通社/阿斯塔纳/7月24日 -- 阿斯塔纳市统计局数据显示，2018年1-5月，阿斯塔纳市迁入人口达35370人，迁出人口则为30981人（人口迁移差为+4389人）。

    据了解，今年1-5月数据较去年同期，迁入人口减少49.5%，迁出人口则减少37.5%。

    消息称，阿斯塔纳市人口迁移数据主要按照地区移民数据进行统计。今年1-5月，迁入人口为21322人，而迁出人口为16424人。首都迁入人口中阿克莫拉州占19.4%、南哈州占14.2%、卡拉干达州占9.8%、东哈州占8.9%、阿拉木图市占8.2%以及其他地区占39.5%。

    首都阿斯塔纳市人口迁移方向在独联体国家中，阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦以及乌兹别克斯坦为最多。

    其他国家主要包括，格鲁吉亚、英国、阿联酋、美国、沙特阿拉伯、西班牙、捷克、中国、日本、立陶宛、土耳其、韩国、马来西亚以及蒙古国。

    "各民族在人口迁移占比中，哈萨克族迁入/迁出为89.4%和86.6、俄罗斯族-5.5%和7%、乌克兰族-0.8%和1%、乌兹别克族-0.6%和1.3%、塔塔尔族-0.8%和0.7%、日耳曼族-0.5%和0.7%、其他民族为2.4%和2.7%。"阿斯塔纳市统计局发布消息称。

    【编译：冰山】

    标签:
    统计 黄金储备 首都
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