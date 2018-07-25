白俄罗斯宣布延长针对外国公民的免签期限

哈通社/明斯克/7月25日 - 白俄罗斯宣布将针对外国公民的免签期限延长至30天。

据白俄罗斯通讯社消息，该国总统卢卡申科24日已经签署了相关法令。



这份新近通过的文件中，列出了同白俄罗斯达成双边相互免签协议的国家名录。



根据要求，免签入境白俄罗斯的外国公民必须拥有合法证件、现金和总额10000欧元的白俄罗斯医疗保险。



越南、海地、冈比亚、印度、黎巴嫩、纳米比亚和萨摩亚公民的护照上需盖有欧盟或申根区的入境许可的多次入境签证，此外还必须持有自抵达明斯克起30天内离开的机票。



对于中国公民而言，这一要求将持续至2018年8月10日--两国关于相互免签证制度的双边协议生效为止。



通过机场的免签政策不适用于来自俄罗斯，或计划前往俄罗斯机场的人员。原因是这些航班属于国内航线，不在海关监管系统范围内。



此外，以务工、经商和留学为目的，滞留时间将超过30天的人群而言，这一为期30天的免签政策也不适用。



计划在白俄罗斯停留时间超过5个工作日的旅客，须在该国内务部进行登记。



法令自公布之日起生效。



【编译：木合塔尔·木拉提】