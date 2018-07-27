丹尼斯•谭遇害案：阿拉木图女士被逮捕关押两个月

哈通社/阿拉木图/7月27日 -- 据阿拉木图市法院消息，因涉嫌丹尼斯·谭遇害案，阿拉木图市居民贾娜尔·托勒巴耶娃被逮捕关押两个月。

根据此前报道，警方逮捕了第三名涉案人员。

据阿拉木图市法院新闻处消息，将对涉案人员采取逮捕两个月的刑事强制措施。

"阿拉木图区法院收到对涉案嫌疑人贾娜尔·托勒巴耶娃采取强制措施的申请。根据刑事诉讼法第434条和第188条第2款的规定，阿拉木图市居民托勒巴耶娃被逮捕关押两个月。"市法院发布消息称。

值得一提的是，根据刑事诉讼法第434条和第188条第2款规定，因没有及时对已发生或计划中的犯罪实情进行报告，嫌疑人将面临1440万坚戈处罚或6年监禁。

另外，犯罪嫌疑人因被指控涉嫌盗窃，根据刑事诉讼法第188条，托勒巴耶娃将面临240万坚戈处罚的或3年以下监禁。

哈萨克斯坦花滑名将、索契冬奥会铜牌得主丹尼斯•谭19日在阿拉木图伤重不治离世，此前他因被两名窃贼持刀刺伤大腿而紧急送医。



根据阿拉木图警方公布的消息，丹尼斯•谭在当天中午发现两名不明身份的嫌疑人试图偷走他的汽车后视镜。 在同犯罪嫌疑人发生的争执当中，这名25岁的花样滑冰运动员被对方用刀刺伤，对方行凶后逃跑，而丹尼斯则被紧急送往医院。尽管医务人员付出了巨大的努力，但由于失血过多仍然未能挽救他的生命。



案发后，两名涉案人员被先后逮捕，在审讯过程中均供认了犯罪事实。



目前相关庭审前的警方调查工作仍在进行当中。

【编译：冰山】