哈中大学校长合作对话在贵州举行

哈通社/阿斯塔纳/7月29日 -- 据中新网消息，第十一届中国-东盟教育交流周首次将哈萨克斯坦列为特邀伙伴国，并举办首届"哈中大学校长合作对话"。

27日，哈中大学校长合作对话在中国贵州举行。10余所哈萨克斯坦知名高校及机构、30余所中国高校代表共100余人出席了活动。



"我们希望增加与中国高校的科研合作机会，通过参加此次会议，希望与其他提供类似学术项目的学校建立合作关系，以便KIMEP的哈萨克斯坦学生能和中国大学的学生进行交流交换，共同开展研究项目、发表研究成果。"哈萨克斯坦KIMEP大学常务副校长博纳特·蒂莫西说。





此次"合作对话"以"增进相互了解促进务实合作"为宗旨，共同探讨"一带一路"背景下哈中高等教育合作面临的机遇和合作的空间，共同探索哈中两国间学生流动机制与方式，共同分享哈中大学一流学科建设及科研合作的经验与成果。



会上，中国10所高校和哈萨克斯坦9所高校签署了24份合作协议。



目前，中国在哈萨克斯坦已建有5所孔子学院，近年来汉语持续升温，哈萨克斯坦在中国的留学生有15000人，哈萨克斯坦在中国建立了4所哈萨克斯坦中心，中国一些高校也开设哈萨克语专业。



中国驻阿拉木图总领馆文化教育领事王庆平认为，中国和哈萨克斯坦双方高校之间的合作空间巨大，通过哈中大学校长对话，建立哈中高等教育交流与合作的平台，从而加强中国与哈萨克斯坦高校间交流，并深化和创新联合培养人才模式，加强共建实验室、合作申报科研项目、智库交流等方面的合作。



【编辑：木合塔尔·木拉提】