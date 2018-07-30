哈萨克斯坦最顶尖医疗机构名单正式公布

哈通社/阿斯塔纳/7月30日 -- 哈萨克斯坦卫生部国家卫生发展中心近日公布国内最顶尖医疗机构榜单。

根据2017年数据统计，哈萨克斯坦卫生部国家卫生发展中心公布了就免费医疗服务保障范围框架内提供服务的国家级、州级、市级医疗机构和组织之间的榜单。



消息称，通过绩效管理进行筛选的17个科研所、国家研究中心当中的3个以及提供紧急医疗服务的168家医疗机构当中的5家荣获最高的五星标准。



根据临床医学排名显示，97家成人医院、9家州级成人医院、3家州级儿童医院、2家科学研究院（国家研究中心）获得最高的五星标准。8家急救医疗服务中心获得最佳评级。



另外，25家市级产科医院和围产中心当中有6家获得五星评级。其中包括，江布尔州卫生局围产中心、曼格斯套州卫生局扎瑙津市围产中心、阿拉木图市卫生局围产中心和市产科医院、库斯塔奈州卫生局阿尔卡勒克市围产中心、卫生部妇产科和围产科学中心。



据悉，6家得到最佳评级的州级医疗机构包括，阿克莫拉州卫生局围产中心、西哈州卫生局州级围产中心、阿克托别州卫生局州级围产中心、库斯塔奈州卫生局围产中心、阿特劳州卫生局州级围产中心以及克孜勒奥尔达州卫生局州级围产中心。



值得一提的是，社会医疗保险基金的"居民监控"移动应用目前已得到上线，患者们可通过该应用对各医疗机构进行评价。因此，根据统计出的客观指标将有助于国家卫生发展中心年度医疗机构榜单的制定。



【编译：冰山】