阿斯塔纳本周庆典活动表出炉

哈通社/阿斯塔纳/7月30日-阿斯塔纳20周年庆典活动依然继续中，哈通社为您总结本周在阿斯塔纳举办的各项文化和体育赛事活动。

6月1日-9月2日每周日15:00-19:00期间，每个居民区将举办"Dumandy Saryarka"音乐会。



7月30日-8月5日10:00-18:00期间，哈萨克斯坦艺术学院将举行"阿斯塔纳-梦想之城"艺术绘画展以及哈萨克斯坦记者、历史学家努尔穆罕玛特•伊玛莫夫个人作品展。



7月30日-8月5日16:00，来自莫斯科尼古林马戏院代表团将在阿斯塔纳市马戏团表演节目。



7月30日19:00，阿斯塔纳歌剧院将举行"Gala De Paris"芭蕾表演。



31日19:00，世博园会议中心将举行音乐组合Ninety One演唱会。



8月1日19:00，阿斯塔纳歌剧院将举办俄罗斯音乐会"По страницам камерной музыки ХХ века"。



8月4日20:00，世博园会议中心将举行哈萨克斯坦说唱歌手Jah Khalib个人演唱会。



8月4-5日12:00和14:00，木偶剧院将进行"路上小心！小不点"儿童节目表演。



8月4-5日10:00-18:00期间，独立宫将举行"GEEK CON Astana 2018"音乐节。



8月5日10:00和17:00，阿斯塔纳将举办"Fitness Park Astana"等多个体育赛事活动。



8月5日12:00，"永恒的国家"凯旋门观景台将为视力障碍者举办"阿斯塔纳-巴黎"自行车赛。



【编译：达娜】