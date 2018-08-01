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    09:23, 01 八月份 2018 | GMT +6

    哈萨克斯坦能源行业显示出增长迹象

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    哈通社/阿斯塔纳/8月1日 - 2018年上半年，哈萨克斯坦的石油产量增加了6%，天然气产量增加了6.4%，电力产量增加了7.3%。

    据能源部消息，今年上半年，燃料和能源行业出现正增长，石油和凝析油产量达到4520万吨。后者与2017年同期相比增加了6.2%。

    国内三大油田的产量为2720万吨。其中，卡沙甘油田产量达到620万吨，田吉兹产量为1470万吨，卡拉恰甘纳克产量为630万吨。

    石油出口总量为3650万吨石油，与2009年同期相比增长了6%。

    成品油量为770万吨，与去年同期相比增长了5%。

    此外，国内三家炼油厂的石油产品产量达到540万吨。这一数字与去年同期相比增长了1.5%。

    天然气产量为281亿立方米。今年上半年的增长率为6.4%。

    天然气出口量达到107亿立方米，比2017年增长35.4%。

    与此同时，报告期内共生产了150万吨液化石油气，比去年同期增长4.8%。

    石油沥青产量为375,000吨，比去年增加30%。

    沥青出口量达到23,800吨，比2017年同期增长19%。

    电力生产达到545亿千瓦时，增长7.3%。

    煤炭产量(不包括煤炭精矿)为5200万吨，与去年同期相比增长了5.1%。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 能源 能源部 统计 经济 黄金储备
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