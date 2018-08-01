乌兹别克斯坦驻哈大使访问东哈州

哈通社/乌斯卡曼/8月1日 -- 东哈州第一副州长叶尔兰·阿依穆卡谢夫1日在乌斯卡曼市同乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使萨伊迪克拉姆·尼亚孜霍扎耶夫举行会谈。

会谈中，双方就进一步深化两国文化-经济合作关系问题进行了讨论。

阿依穆卡谢夫强调东哈州各领域所拥有的巨大潜力并指出，目前在东哈州共有39家哈乌合资企业。他还表示，哈萨克斯坦有意加强与乌兹别克斯坦之间的合作关系。

乌兹别克斯坦驻哈大使表示，哈萨克斯坦是一个久经考验的合作伙伴。曾多次感受到哈萨克斯坦在各领域所提供的支持。

尼亚孜霍扎耶夫指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦两国之间的货物流通量达20亿美元。到2020年，该数据有望达到50亿美元。

据了解，乌兹别克斯坦驻哈大使对东哈州进行为期三天的访问框架下，计划造访"吾姆布冶金厂"、国际原子能机构低浓缩铀银行、哈萨克斯坦锌业有限公司、亚洲汽车制造厂等企业以及"努尔-套"度假基地。

"旅游业是除了工业以外，两国可以展开合作的一大方向。" 尼亚孜霍扎耶夫说。

据他介绍，哈-乌企业家地区论坛将于今年9月在哈萨克斯坦举行。

【编译：冰山】